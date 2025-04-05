Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

Федорищев: БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Федорищев обратился к жителям Самарской области и сообщил, что украинские дроны рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — подчеркнул глава региона.

Ранее в Мордовии заявили об атаке дронов ВСУ на одно из предприятий. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что в ликвидации последствий задействованы все силы и средства.