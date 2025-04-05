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17:52, 5 апреля 2025Бывший СССР

Во Львовской области водители маршруток объявили забастовку из-за действий ТЦК

Водители маршруток во Львовской области объявили забастовку из-за ТЦК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Бизгаймер / Фотобанк Лори

Водители маршруток в Дрогобыче Львовской области Украины объявили забастовку из-за действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Забастовку водители объявили после того, как вчера, 4 апреля, их коллегу сняли прямо с автобуса и отправили на врачебно-летную комиссию», — говорится в публикации.

Как рассказал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) директор компании-перевозчика «Сигма» Михаил Пастушак, «сделать бронь для работников практически нереально», из-за чего водители саботируют работу, чтобы не быть пойманными ТЦК.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Козуб призвал соотечественников покидать Украину из-за ухудшающейся в стране ситуации. Мужчина пожаловался на сотрудников ТЦК, которые схватили его на улице и мобилизовали.

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