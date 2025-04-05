Военный суд пересмотрел дело главаря банды киллеров Джако

Военный суд пересмотрел дело главаря банды киллеров Гагиева

Военный суд пересмотрел дело главаря банды киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе нового рассмотрения дела из приговора было исключено одно обвинение, сообщает издание. Несмотря на это, приговор Джако остался прежним — пожизненное заключение. После рассмотрения дела судом первой инстанции осужденный обжаловал приговор.

По данным следствия, Джако создал группировку в 2004 году. Ее участники совершили не менее 60 расправ, часть из которых была выполнена по заказу.

В феврале 2025 года был задержан еще один участник банды Гагиева. Мужчина устроил массовую драку на время празднования дня рождения дочери экс-главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова.