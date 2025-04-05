ВСУ совершили крупную атаку на Донецк

Shot: Одна из самых массированных атак дронов ВСУ на Донецк за последнее время

Зафиксирована одна из самых массированных атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк за последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, несколько воздушных целей были сбиты в районе стадиона «Донбасс Арена» и над центром Донецка, также система противовоздушной обороны (ПВО) неоднократно сработала над Макеевкой и Горловкой.

Жители города находят на земле обломки вражеских дронов и продолжают слышать звуки взрывов. При этом официальной информации о последствиях на земле и пострадавших пока не было.

Ранее съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).

Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки.