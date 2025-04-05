ВСУ совершили крупную атаку на Донецк

Зафиксирована одна из самых массированных атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк за последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, несколько воздушных целей были сбиты в районе стадиона «Донбасс Арена» и над центром Донецка, также система противовоздушной обороны (ПВО) неоднократно сработала над Макеевкой и Горловкой.
Жители города находят на земле обломки вражеских дронов и продолжают слышать звуки взрывов. При этом официальной информации о последствиях на земле и пострадавших пока не было.
Ранее съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).
Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки.