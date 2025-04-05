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03:37, 5 апреля 2025Россия

ВСУ совершили крупную атаку на Донецк

Shot: Одна из самых массированных атак дронов ВСУ на Донецк за последнее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

Зафиксирована одна из самых массированных атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк за последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, несколько воздушных целей были сбиты в районе стадиона «Донбасс Арена» и над центром Донецка, также система противовоздушной обороны (ПВО) неоднократно сработала над Макеевкой и Горловкой.

Жители города находят на земле обломки вражеских дронов и продолжают слышать звуки взрывов. При этом официальной информации о последствиях на земле и пострадавших пока не было.

Ранее съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).

Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Съемочная группа успела увернуться от прямой атаки.

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