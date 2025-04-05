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22:37, 5 апреля 2025Мир

Защищавшего детей от насилия депутата в Британии обвинили в педофилии

Sun: Британского депутата Норриса арестовали по обвинению в педофилии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Депутата британского парламента подозревают в педофилии. Об этом пишет The Sun.

65-летнего Дэна Норриса из Лейбористской партии арестовали. Помимо изнасилований и сексуальных преступлений против детей, его обвиняют в неправомерном поведении на государственной службе.

Уточняется, что политик совершил большинство преступлений в 2000-х годах. Однако, утверждает издание, один из случает изнасиловая мог состояться несколько лет назад.

Норрис является членом Национального центра по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC).

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