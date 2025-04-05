Британские благотворители наняли педофила для работы с детьми на Украине

Telegraph: Фонд Siobhan’s Trust наняли педофила для работы с детьми на Украине

Британская благотворительная организация наняла педофила Ли Каллагана для работы с детьми на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

По данным издания, мужчина провел два года в местах лишения свободы по делу о сексуальных преступлениях против детей, после чего решил устроиться волонтером на Украине под новым именем Джек Морган. Его принял фонд Siobhan’s Trust (в настоящее время сменил название на HopeFull), работающий с уязвимыми детьми и раздающий бесплатную пиццу украинским семьям. В результате 52-летний мужчина регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев с Украины. На размещенных в сети фотографиях видно, как он играет с маленькими детьми, говорится в материале.

Когда его личность раскрыли, выяснилось, что Каллаган был арестован по подозрению в установлении онлайн-контакта с известным педофилом в попытке сексуального насилия над ребенком. Он также был признан виновным в хранении изображений жестокого обращения с детьми.

Благотворительная организация обвиняется в том, что ее сотрудники не провели надлежащую проверку «опасного» волонтера. В свою очередь, фонд утверждает, что во время раздачи благотворительных обедов ни один их волонтер никогда не оставался один на один с детьми.