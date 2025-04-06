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11:49, 6 апреля 2025Экономика

200-рублевые купюры начали продавать за миллионы

Нумизмат Якушечкин: 200-рублевую купюру продают за миллионы из-за смены дизайна
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России начали продавать 200-рублевые купюры за тысячи и миллионы рублей. Это связано не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением дизайна, заявил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин, пишет РИА Новости.

Купюру такого номинала выпустили в России в 2017 году. На ней были изображены виды Крыма и архитектурные памятники полуострова. Недавно банкноту выставили на продажу за два миллиона рублей. Основанием для такой цены, по словам владельца, стал не только красивый номер банкноты, но и наличие на лицевой стороне шестой колонны античного храма.

«На стандартной купюре там видно пять колонн. Но на продаваемой купюре видна часть ещё одной колонны. Именно эти купюры и продают гораздо дороже. Это не разновидность, а смещение при печати банкноты. На клише, на самом деле, сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входит в область печати», — пояснил нумизмат.

Также, по словам Якушечкина, за большие деньги продают купюры в 200 рублей редких серий. Та, что пошла в оборот, имеет серию АА, а перед ней была изготовлена серия АВ — только для АО «Гоззнак» и для внутреннего потребления. Также были выпущены купюры с пометкой «образец» для выставок и презентаций. Такие банкноты тоже можно увидеть на сайтах с объявлениями, однако не исключено, что это подделки, предупредил эксперт.

Ранее в России решили обновить дизайн купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей. Процедуру выбора символов собрались сделать более открытой, заявили в Банке России. Выпускать такие банкноты собираются до 2028 года.

Вот это да!
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