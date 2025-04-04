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19:50, 4 апреля 2025Экономика

В России решили обновить дизайн денег

Зампред ЦБ Белов: Банк России обновит дизайн купюр номиналом 50 и 500 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Банк России обновит дизайн купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей. О решении обновить дизайн денег заявил зампред ЦБ Сергей Белов, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя регулятора, работа над дизайном банкноты в 500 рублей уже ведется. Над другими номиналами будут трудиться уже в следующем году.

«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — пояснил Белов.

Обновленную купюру номиналом 1000 рублей Центробанк планирует представить до конца 2025 года. Ее дизайн посвящен Приволжскому федеральному округу. Из вариантов дизайна россияне (проголосовали 700 тысяч человек) выбрали изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Созданную художниками Банка России и Гознака «гармоничную композицию из символов», которой отдали предпочтение граждане, презентуют в конце 2025 года.

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