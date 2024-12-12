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14:37, 12 декабря 2024Экономика

Автор выбранного для новой российской банкноты фото объяснил его успех

Автор выбранного для новой банкноты фото «Метеора» назвал его связующим звеном
Дмитрий Воронин

Изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор» победило в голосовании за выбор символа для банкноты номиналом в тысячу рублей, потому что фото символизирует не одну достопримечательность, а является связующим звеном между разными регионами, считает автор снимка, фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов, мнение которого приводит агентство.

«Другие фото, который подали для участия в голосовании, изображают достопримечательности конкретных городов, отдельный город — отдельный памятник», — объяснил журналист, уточнив, что выигравший снимок был сделан в 2024 году во время рейса судна из Ярославля в Нижний Новгород под сильным дождем. Именно эффектом от осадков, соответствующим «зеленовато-голубоватой тональности купюры», Смирнов объяснил его выбор Центробанком (ЦБ).

Ранее в ЦБ заявили, что «Метеор» победил в голосовании за выбор символов для новой тысячерублевой купюры, в котором приняли участие более 700 тысяч человек. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, теперь художникам Банка России и Гознака предстоит создать «гармоничную композицию из символов», которым отдали предпочтение граждане, а также увязать ее с защитными элементами. Обновленную купюру планируется презентовать в конце 2025 года.

Разработчики «Метеора» также высказались по поводу лидерства в топ-4 по числу голосов снимка с изображением судна. «Спасибо, что поддержали нижегородских промышленников и инженеров, а также саму идею размещать на банкнотах не только архитектурные объекты, но и достижения нашей страны в сфере судостроения», — сказали «Подъему» в Конструкторском бюро им. Алексеева.

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