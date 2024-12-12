Автор выбранного для новой российской банкноты фото объяснил его успех

Автор выбранного для новой банкноты фото «Метеора» назвал его связующим звеном

Изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор» победило в голосовании за выбор символа для банкноты номиналом в тысячу рублей, потому что фото символизирует не одну достопримечательность, а является связующим звеном между разными регионами, считает автор снимка, фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов, мнение которого приводит агентство.

«Другие фото, который подали для участия в голосовании, изображают достопримечательности конкретных городов, отдельный город — отдельный памятник», — объяснил журналист, уточнив, что выигравший снимок был сделан в 2024 году во время рейса судна из Ярославля в Нижний Новгород под сильным дождем. Именно эффектом от осадков, соответствующим «зеленовато-голубоватой тональности купюры», Смирнов объяснил его выбор Центробанком (ЦБ).

Ранее в ЦБ заявили, что «Метеор» победил в голосовании за выбор символов для новой тысячерублевой купюры, в котором приняли участие более 700 тысяч человек. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, теперь художникам Банка России и Гознака предстоит создать «гармоничную композицию из символов», которым отдали предпочтение граждане, а также увязать ее с защитными элементами. Обновленную купюру планируется презентовать в конце 2025 года.

Разработчики «Метеора» также высказались по поводу лидерства в топ-4 по числу голосов снимка с изображением судна. «Спасибо, что поддержали нижегородских промышленников и инженеров, а также саму идею размещать на банкнотах не только архитектурные объекты, но и достижения нашей страны в сфере судостроения», — сказали «Подъему» в Конструкторском бюро им. Алексеева.