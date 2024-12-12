Россияне выбрали символ для банкноты 1000 рублей

ЦБ: теплоход Метеор победил в голосовании за символы для новой тысячерублевки

В России закончилось онлайн-голосование за символы для банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил официальный сайт Центрального банка.

Больше всего голосов набрал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Кроме того, на лидирующих позициях оказались Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

Как отметила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, теперь художникам Банка России и Гознака предстоит создать «гармоничную композицию из символов», которым люди отдали предпочтение, а также увязать ее с защитными элементами. Кроме того, именно художники решат, что вынести на первый план, а что на второй. Финальный вариант выберет Совет директоров Банка России. Обновленную купюру презентуют в конце 2025 года на площадке Национального центра «Россия».

Также отмечается, что лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода останется прежней.

Ранее сообщалось, что за символ для оборотной стороны новой купюры проголосовали около 400 тысяч граждан России.

До этого представитель РПЦ раскритиковал принципиальный отказ Банка России от практики размещения на денежных купюрах храмов и культовых объектов.