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07:31, 11 декабря 2024Экономика

Почти 400 тысяч россиян проголосовали за дизайн новой банкноты в 1000 рублей

Около 400 тысяч граждан РФ проголосовали за дизайн новой банкноты в 1000 рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Около 400 тысяч граждан России проголосовали за символ для оборотной стороны новой банкноты. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Банка России.

«В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тыс. человек», — сказано в сообщении. Отмечается, что голосование продлится до 12:00 (мск) 12 декабря. На текущий момент лидером является скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

Ранее Зампред Центробанка Сергей Белов сообщил, что ЦБ собирается выпустить тысячерублевую купюру с новым дизайном в конце 2025 года. Белов отметил, что сейчас предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России.

До этого зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет. По его словам, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск купюры в 10 тысяч неактуален.

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