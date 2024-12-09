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09:17, 9 декабря 2024Экономика

Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

Зампред ЦБ Белов: планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России нет
Вячеслав Агапов
Сергей Белов

Сергей Белов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет. Так оценил возможность появления новой банкноты зампред Центробанка Сергей Белов, его цитирует газета «Известия»

По словам Белова, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск купюры в 10 тысяч неактуален.

«Решение о выпуске новых номиналов всегда принимается, исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. Мы наблюдаем существенный рост безналичных платежей, поэтому уверены, что номинальный ряд банкнот и монет на сегодняшний день оптимален», — пояснил он.

Также Белов рассказал, что Банк России собирается выпустить тысячерублевую купюру с новым дизайном в конце 2025 года. Конкретную дату назвать сложно, так как регулятору «предстоит большая и длительная работа». По его словам, в народном голосовании за выбор символов для обновленной банкноты уже приняли участие почти 300 тысяч человек. На выбор представлены 25 вариантов достопримечательностей, все они связаны с Приволжским федеральным округом. Сейчас в голосовании лидирует крылатый теплоход «Метеор», который является символом Нижнего Новгорода.

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