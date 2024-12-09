Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:01, 9 декабря 2024Экономика

В ЦБ раскрыли сроки выпуска обновленной купюры в 1000 рублей

ЦБ РФ: новую купюру в 1000 рублей выпустят в обращение ближе к концу 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зампред Центробанка Сергей Белов сообщил «Известиям», что Банк России собирается выпустить тысячерублевую купюру с новым дизайном в конце 2025 года.

Белов отметил, что сейчас предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. «Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу [будущего] года», — заявил он.

Представитель ЦБ добавил, что в народном голосовании за выбор символов для обновленной банкноты уже приняли участие почти 300 тысяч человек. Голосование продлится до 12 декабря. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России.

Ранее Банк России объявил о старте онлайн-голосования за новый символ на оборотной стороне банкноты достоинством тысяча рублей. На выбор представлены 25 вариантов достопримечательностей, все они связаны с Приволжским федеральным округом. Завершится голосование 12 декабря в 12:00. Итоговый дизайн определит совет директоров регулятора, а публике банкноту покажут во второй половине 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если я смогу». Трамп заявил, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине

      Израиль впервые за полвека вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот

      Неандертальцы подтверждены как отдельный вид человека

      Малышева дала россиянам защищающий от запоров совет

      59-летняя блогерша похвасталась фигурой в бикини

      В ЦБ раскрыли сроки выпуска обновленной купюры в 1000 рублей

      Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в районе двух населенных пунктов Запорожской области

      СК России раскрыл схему легализации рекордной взятки

      Над российским регионом сбили несколько воздушных целей

      Расправившегося с двумя женщинами в 1977 году преступника арестовали на другом конце света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше