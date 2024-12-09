В ЦБ раскрыли сроки выпуска обновленной купюры в 1000 рублей

ЦБ РФ: новую купюру в 1000 рублей выпустят в обращение ближе к концу 2025 года

Зампред Центробанка Сергей Белов сообщил «Известиям», что Банк России собирается выпустить тысячерублевую купюру с новым дизайном в конце 2025 года.

Белов отметил, что сейчас предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. «Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу [будущего] года», — заявил он.

Представитель ЦБ добавил, что в народном голосовании за выбор символов для обновленной банкноты уже приняли участие почти 300 тысяч человек. Голосование продлится до 12 декабря. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России.

Ранее Банк России объявил о старте онлайн-голосования за новый символ на оборотной стороне банкноты достоинством тысяча рублей. На выбор представлены 25 вариантов достопримечательностей, все они связаны с Приволжским федеральным округом. Завершится голосование 12 декабря в 12:00. Итоговый дизайн определит совет директоров регулятора, а публике банкноту покажут во второй половине 2025 года.