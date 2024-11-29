Центробанк предложил выбрать дизайн банкноты достоинством тысяча рублей

ЦБ объявил о старте онлайн-голосования за новый символ банкноты в 1000 рублей

Банк России объявил о старте онлайн-голосования за новый символ на оборотной стороне банкноты достоинством тысяча рублей. На выбор представлены 25 вариантов достопримечательностей, все они связаны с Приволжским федеральным округом.

Завершится голосование 12 декабря в 12:00. Итоговый дизайн определит совет директоров регулятора, а публике банкноту покажут во второй половине 2025 года.

Среди предложенных вариантов есть Вятский художественный музей в Кирове, Дворец земледельцев и центр «Казан» в Казани, монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах, музей-заповедник Пушкина «Болдино», Саратовский автомобильный мост через Волгу, ракета музейно-выставочного центра «Самара космическая», памятник Салавату Юлаеву в Уфе, Жигулевская ГЭС и музей истории Оренбурга.

Предыдущий дизайн купюры в тысячу рублей ЦБ представил в 2023 году. На лицевой стороне была изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Купюра в таком оформлении так и не поступила в широкое обращение. Претензии к дизайну высказывали в том числе представители Русской православной церкви, после чего в ЦБ пообещали ее доработать.