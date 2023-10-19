Связанному с выпуском новой 1000-рублевой купюры скандалу нашли объяснение

Глава «Опоры России» Калинин счел остановку выпуска новой купюры верным шагом

Глава «Опоры России» Александр Калинин прокомментировал скандал с выпуском 1000-рублевой купюры с изображением здания бывшей Дворцовой церкви без креста. В беседе с «Царьградом» он заявил, что это было недоразумение.

«Потому что символ-то ведь выбирается путем голосования — имеется в виду, хотели как раз посвятить столице Татарстана — Казани. Но у нас, вы знаете, что, по церковным правилам, если храм не Русской Православной Церкви, то у храма, как правило, и крестов может не быть, потому что он является музеем. Не предметом культа», — объяснил специалист, добавив, что приостановка выпуска спорной банкноты является верным шагом.

Калинин предположил, что одним из вариантов решения проблемы может быть восстановление креста.

Ранее сенатор Андрей Клишас назвал провокационным и неразумным размещение православного храма без креста на новых рублевых банкнотах. Он согласился с мнением главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, который заявил, что к дизайну купюр следовало подойти более тщательно.

16 октября Банк России представил обновленные купюры номиналом одна и пять тысяч рублей. Банкнота в тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ее оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике (на которой установлен полумесяц, один из символов ислама) и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Музей расположен в здании бывшей церкви, которая была закрыта в советское время, и с тех пор на ней не установлен православный крест.

18 октября ЦБ остановил выпуск скандальной купюры. Оформление спорной банкноты пообещали доработать, пока она не поступила в широкое обращение. Официально регулятор причину этого не назвал.