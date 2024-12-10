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15:04, 10 декабря 2024Экономика

В РПЦ возмутились отказом ЦБ изображать храмы на денежных купюрах

Архиепископ РПЦ Савва назвал отказ печатать храмы на деньгах путем к экстремизму
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Принципиальный отказ Банка России от практики размещения на денежных купюрах храмов и культовых объектов может привести к опасному выхолащиванию религиозного пространства. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Это выхолащивание, приведение к стерильности ведет не к миру, а к тому, что будут процветать бактерии религиозного экстремизма, расколов и ересей. Свято место пусто не бывает», — предупредил представитель РПЦ.

Таким образом он прокомментировал интервью зампреда Центробанка Сергея Белова, который рассказал о решении больше не изображать на банкнотах объекты культурного назначения.

По его словам, при модернизации купюр следует учитывать, что Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна, где живут люди с разными уникальными традициями, исповедующие разные религии.

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Представитель РПЦ подчеркнул, что область национального строительства и повседневного использования национальных символов не относится к сфере компетенции Центробанка.

Савва уверен, что заявления о «многонациональном характере России» уже никак не могут выполнять роль объединяющих, теперь они только разделяют и способствуют «центробежности».

Также архиепископ задался вопросом, каким образом фигура Салавата Юлаева (предводитель башкирского восстания против Российской Империи в 18 веке), один из вариантов оформления купюры номиналом в тысячу рублей, будет носить объединяющий характер.

В прошлом году претензии религиозной общественности и отдельных политиков к Центробанку были связаны с предполагаемым дизайном купюры того же номинала. Тогда их возмутило изображение бывшей Дворцовой церкви в Казани, ставшей музеем истории Татарстана, рядом с башней Сююмбике, потому что на здании не было креста. Несмотря на то, что креста на бывшей церкви действительно нет, регулятор пообещал пересмотреть дизайн банкноты.

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