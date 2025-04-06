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17:36, 6 апреля 2025Бывший СССР

Армия России приблизилась к узлу снабжения группировки ВСУ под Курском

ТАСС: Армия России приблизилась к Юнаковке, откуда снабжаются ВСУ под Курском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России после занятия Басовки начала продвижение в сторону Юнаковки, логистического узла, откуда идет снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Юнаковка расположена в Сумской области примерно в восьми километрах от границы с Россией. Через нее проходит трасса Сумы — Суджа, через которую украинская группировка под Курском получает подкрепления и боеприпасы.

«Наши бойцы все ближе к трассе в Юнаковку, практически вышли на нее», — сказал источник.

Несколькими днями ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины. Операция по освобождению приграничья началась 8 марта.

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