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13:46, 6 апреля 2025Россия

Две российские школьницы смогли спастись от напавшей стаи бродячих собак

В Пермском крае школьницы спаслись от стаи собак в водоеме
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Пермском крае стая бродячих собак напала на двух российских школьниц. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 5 апреля в деревне Лужково псы атаковали проходивших по дороге девочек. Подросткам удалось спастись благодаря водоему, в который они забежали. По данным издания, животные через некоторое время ушли.

Об агрессивной стае ранее в оперативные службы сообщала одна из местных жительниц.

Ранее Общественная палата не поддержала законопроект, который направлен на защиту людей от нападений бездомных животных.

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