В Общественной палате не поддержали проект о защите людей от бездомных животных

В ОП не поддержали новый законопроект о защите людей от бездомных животных

Общественная палата не поддержала законопроект, который направлен на защиту людей от нападений бездомных животных. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Общественная палата не поддерживает проект федерального закона… "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"», — говорится в заключении.

Из него следует, что оно сформулировано по результатам общественной экспертизы законопроекта. Значительная часть случаев нападения на людей в различных регионах, как отмечается в документе, связана с животными, которые имеют владельца.

В ОП констатировали, что статистика по нападениям собак указывает на необходимость совершенствования действующего законодательства, в том числе за счет усиления мер контроля за имеющими владельца животными. Важно предусмотреть усиление ответственности за самовыгул.

«Принятие анализируемых в настоящем заключении положений законопроекта требует дополнительной проработки с учетом принципов гуманного обращения с животными, защиты здоровья граждан и эффективности мер регулирования численности безнадзорных животных», — говорится в заключении ОП.

Речь идет о законопроекте, который внесли на рассмотрение Госдумы в конце февраля. Инициатива предполагает, что из закона исключается норма, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. Она также предлагает установить предельные сроки содержания животных в приютах, после которых животных будут умерщвлять.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что депутатам, выступающим против проекта закона о защите людей от бездомных животных, следует задуматься о ценности человеческой жизни. В СК тем временем потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей.