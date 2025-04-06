Сальдо заявил, что Зеленский срывает все мирные инициативы Трампа по Украине

Владимир Зеленский срывает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. В этом его обвинил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Политик назвал Зеленского «марионеткой нижнего уровня», которая беспрекословно выполняет указания. «И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны», — сказал Сальдо, выразив уверенность, что украинской власти «война нужна как никогда».

Губернатор подчеркнул, что мирным инициативам Трампа противостоят представители финансово-олигархической элиты и их ставленники из руководства государств и ряда международных организаций. По его словам, в США этих глобалистов называют «глубинным государством». «В Европе они представлены руководящими структурами ЕС, явно действующими вопреки интересам населения континента и отдельных стран», — отметил Сальдо.

Ранее политик допустил, что Запад может оставить Владимира Зеленского на посту президента Украины после завершения специальной военной операции. По его мнению, подготовка к этому уже началась. При этом Сальдо считает, что территорию страны могут поделить, так как на ее западные области претендует Польша.