Сальдо: Запад может оставить Зеленского президентом Украины после СВО

Запад может оставить Владимира Зеленского на посту президента Украины после завершения специальной военной операции (СВО), даже несмотря на нежелание самих украинцев. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

Как отметил политик, Зеленский по указке Запада уже начал готовиться к выборам на новый избирательный срок. «Его не выберут, но сделать снова президентом его могут», — допустил Сальдо. Он считает, что территорию страны могут поделить, ведь на западные области претендует Польша.

Ранее Сальдо заявил: Зеленский сделает все, что продиктует ему Запад.