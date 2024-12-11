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22:51, 11 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо допустил президентский срок Зеленского после СВО

Сальдо: Запад может оставить Зеленского президентом Украины после СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Запад может оставить Владимира Зеленского на посту президента Украины после завершения специальной военной операции (СВО), даже несмотря на нежелание самих украинцев. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

Как отметил политик, Зеленский по указке Запада уже начал готовиться к выборам на новый избирательный срок. «Его не выберут, но сделать снова президентом его могут», — допустил Сальдо. Он считает, что территорию страны могут поделить, ведь на западные области претендует Польша.

Ранее Сальдо заявил: Зеленский сделает все, что продиктует ему Запад.

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