Спасатели МЧС России нашли потерявшегося в Крыму 10-летнего мальчика

Спасатели МЧС России нашли потерявшегося 10-летнего мальчика, который потерялся возле села Урожайное в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канал министерства.

Отмечается, что ребенка искали несколько часов: сначала родители и сельчане, позже к поиску подключились сотрудники МЧС России и местные спасатели. Всего было задействовано более 230 человек и 43 единицы техники.

Вечером 6 апреля ребенка обнаружили почти в километре от села. Сотрудники МЧС России прочесывали поле с фонарями и заметили светоотражение — на куртке мальчика блеснули элементы. По дороге ребенок рассказал, что пошел посмотреть лошадей и заблудился.

Ранее в Подмосковье школьница провалилась под лед в Химках и не выжила. 12-летняя девочка вместе с подругой вышла на лед в парке Толстого, после чего они обе оказались в воде — одну из школьниц удалось спасти.