Мечтавший о жизни в России иностранец получил заветное разрешение

МВД разрешило мечтавшему о России португальцу жить в Санкт-Петербурге

Гражданин Португалии мечтал жить в России, где его ждет возлюбленная, и создать здесь семью. В российском МВД ему предоставили такую возможность, дав разрешение на временное проживание в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

31-летнему португальцу Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро вручили разрешение на временное проживание в РФ в торжественной обстановке. Отмечается, что иностранец планирует работать здесь водителем автобуса.

Со своей избранницей Жоэл Педро познакомился на языковых курсах еще 11 лет назад, однако все это время возлюбленные могли встречаться лишь изредка, после чего разъезжались по своим городам.

«Переезд в Португалию для себя Екатерина не рассматривала. К тому же, сам Жоэл Педро не разделял навязываемые ему на Родине деструктивные идеологические установки», — рассказали полицейские.

Возможность переехать в РФ у мужчины появилась после того, как российский президент Владимир Путин в прошлом году подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». В феврале текущего года Жоэл Педро этим и воспользовался, обратившись в миграционную службу.

В планах у мужчины также получение российского гражданства.

Ранее французский блогер по имени Шарль переехал в Россию и рассказал об удививших его преимуществах РФ перед другими европейскими странами.

