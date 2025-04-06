Минобороны России обвинило ВСУ в семи атаках на энергообъекты за сутки

Минобороны России заявило о семи атаках ВСУ на объекты энергетики за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. В этом Киев обвинило Минобороны России в Telegram.

Как заявили в ведомстве, 5 апреля в 6:43 утра украинский беспилотник повредил высоковольтную линию Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Республике Крым.

В Брянской области в 12:52 под удар попал энергообъект Хвощевская. Кроме того, в 14:20 ударный дрон атаковал высоковольтную линию филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате этих действий без света остались жители Севского района. Кроме того, из-за повторной атаки на объект «Брянскэнерго» в 14:53 электроснабжения лишилась часть потребителей Суземского района.

В Ростовской области, по данным Минобороны России, 6 апреля в 1:16 ночи беспилотником атакован энергообъект Ростовская, что привело к отключению высоковольтной линии.

В ведомстве добавили, что в 6:05 и 7:43 утра ударами беспилотников поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в Воронежской области.

«Таким образом, с момента объявления [президентом Украины Владимиром] Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта т.г. ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — заявили в Минобороны.

Ранее, 25 марта, Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.