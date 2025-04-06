Мужчина попытался расправиться с восьмилетней девочкой в подъезде многоэтажки

СК РФ: Бастрыкин запросил доклад о покушении на убийство школьницы в Иркутске

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о попытке расправы над восьмилетней школьницей в Иркутске, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным следователей, 3 апреля 35-летний мужчина напал на девочку в подъезде многоквартирного дома, когда та шла на занятия к репетитору. Жертва злоумышленника начала кричать, чем спугнула его.

Тогда мужчина выбежал на улицу и принялся ждать школьницу у подъезда. В это время девочка позвонила родителям и рассказала о случившемся. Преступника оперативно задержали приехавшие на место вместе с отцом девочки правоохранители.

Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь несовершеннолетнего. Руководителю регионального управления СК Анатолию Ситникову поручено доложить о ходе расследования.

Ранее в Тверской области задержали подозреваемого в расправе над 13-летней школьницей 34-летнего уголовника.