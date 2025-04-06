Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: У границы Воронежской области сбиты несколько БПЛА

В небе у границы Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помощь», — сообщил он.

Губернатор также отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два строения. При этом режим опасности атаки беспилотников в области не вводился «исходя из оперативной ситуации».

До этого украинский беспилотник сбили в Тульской области. По словам главы региона Дмитрия Миляева, разрушений и пострадавших нет.