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08:20, 6 апреля 2025Россия

Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: У границы Воронежской области сбиты несколько БПЛА
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В небе у границы Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помощь», — сообщил он.

Губернатор также отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два строения. При этом режим опасности атаки беспилотников в области не вводился «исходя из оперативной ситуации».

До этого украинский беспилотник сбили в Тульской области. По словам главы региона Дмитрия Миляева, разрушений и пострадавших нет.

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