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13:24, 6 апреля 2025Мир

Оценены последствия массовых митингов для Трампа

Политолог Дудаков призвал не ждать последствий для Трампа от митингов в США
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Серьезных последствий для президента США Дональда Трампа от массовых митингов в стране против его политики ждать не стоит. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, пишет News.ru.

Эксперт отметил, что демократам удалось поднять протестную волну против лидера страны, но вряд ли это обернется чем-то серьезным. Дудаков напомнил, что в первый президентский срок Трампа демонстрации были куда масштабнее, однако это никак не сказалось на президенте.

«Даже если численность протестов была бы больше, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать. Поэтому не стоит преувеличивать значимость протестов, которые мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах», — заключил политолог и посоветовал рассматривать текущие протесты как временное явление.

Ранее в США начались крупные демонстрации недовольных политикой Дональда Трампа. Демонстранты выступают против введенных Трампом пошлин. До начала этих акций о политике президента негативно высказались экс-глава Белого дома Барак Обама и бывшая вице-президент США Камала Харрис.

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