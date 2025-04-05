В США начались крупные демонстрации против Трампа

В США начались крупные демонстрации против политики Трампа

В США начались крупные демонстрации против политики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты, а также защитники прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Демонстранты выступают против введенных Трампом пошлин. До начала этих акций о политике президента негативно высказались экс-глава Белого дома Барак Обама и бывшая вице-президент США Камала Харрис.

Ранее в ООН оценили влияние введенных Трампом пошлин на мировую торговую систему. «Глобальная торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, особенно для наиболее уязвимых экономик», — говорится в докладе.