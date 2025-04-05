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02:31, 5 апреля 2025Мир

В ООН оценили влияние введенных Трампом пошлин на мировую торговую систему

ООН: Мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В ООН оценили влияние введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на мировую торговую систему. Из-за них мировая торговая система вступает в критическую фазу, отмечается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), который цитирует РИА Новости.

В документе указывается, что крупные экономики готовы ввести радиально новые пошлины на фоне решений американского лидера.

«ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, особенно для наиболее уязвимых экономик», — говорится в докладе.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп.

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