В ООН оценили влияние введенных Трампом пошлин на мировую торговую систему

ООН: Мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США

В ООН оценили влияние введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на мировую торговую систему. Из-за них мировая торговая система вступает в критическую фазу, отмечается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), который цитирует РИА Новости.

В документе указывается, что крупные экономики готовы ввести радиально новые пошлины на фоне решений американского лидера.

«ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу, угрожающую прогрессу в области роста, инвестиций и развития, особенно для наиболее уязвимых экономик», — говорится в докладе.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп.

