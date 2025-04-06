Пленный ВСУ рассказал об угрозах командира расстрелом

Пленный Потапенко: Командир роты ВСУ угрожал расстрелом в ходе скандала

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Потапенко рассказал о том, как командир угрожал его расстрелять. Его слова передает РИА Новости.

«У меня не работала левая рука полностью. Меня все равно начали отправлять на позиции. Я по состоянию здоровья не мог. И командир роты сказал, или едь домой, чтобы я тебя не видел, или вообще расстреляю», — сказал он.

По его словам, в ноябре 2023 года он дезертировал и вернулся домой в Чернигов, однако в декабре 2024 года его вновь мобилизовали и отправили в ту же роту. Впоследствии он сдался в плен российским войскам.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командир 225-го штурмового полка украинской армии Ширяев забирал зарплату подчиненных. «Забирал банковские карты, выбивал из нас пароли и забирал зарплату», — сообщил он.