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06:00, 6 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ поддержания веса

Эксперт Роскачества Давлекамова рекомендовала россиянам сбалансированное питание
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сбалансированное питание помогает поддерживать вес и не выходить за рамки суточной нормы калорий, рассказала руководитель центра компетенций Роскачества по функциональному питанию Марьям Давлекамова. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснила, как насыщать организм необходимыми компонентами, поддерживать здоровье и хорошую физическую форму.

«Сбалансированное питание должно содержать достаточное количество важных макро- и микронутриентов, таких как белок, пищевые волокна, витамины и минеральные вещества. Дефицит полезных нутриентов негативно влияет на общее состояние организма, способствуя и ускоряя возникновение алиментарно зависимых заболеваний, то есть таких, которые как раз и возникают от дефицитов. Также в рационе не должно быть избытка сахара, соли и трансжиров», — рассказала Давлекамова.

Ситуация, по словам эксперта, осложняется, когда значительная доля рациона приходится на простые углеводы. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом создает дополнительный профицит калорий и одновременно приводит к дефициту нутриентов, добавила она. То же касается и продуктов с высоким процентом жира. Это может приводить сразу к двум негативным последствиям: накоплению жировой массы и нехватке ключевых для здоровья веществ, объяснила специалист.

Сохранять баланс же помогут грамотно составленный рацион и функциональные продукты

Марьям Давлекамоваруководитель центра компетенций Роскачества по функциональному питанию

«Чтобы обеспечить наш организм всеми необходимыми микро- и макронутриентами, человеку необходимо потреблять цельнозерновые злаковые продукты, бобовые, овощи, зелень, нежирное мясо, рыбу, яйца, нежирные и несладкие молочные продукты, орехи. Кроме того, в рацион стоит включать функциональные продукты, которые содержат не менее 15 процентов суточной нормы ценных нутриентов в порции. Такое питание будет сбалансированным и без лишних калорий», — сообщила Давлекамова.

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Также специалист обратила внимание, что городской житель тратит в среднем 1800-2400 ккал в сутки, а с годами этот объем снижается.

«Таким образом, хорошо бы завести привычку читать составы, считать калории, белки, жиры и углеводы, заменить высокоуглеводные и жирные продукты на альтернативные, а также добавить в рацион высоконутриентные функциональные продукты, насыщенные качественными, полезными для организма веществами, которые содержат в достаточном количестве витамины, минералы, клетчатку, белок. При этом калорийность остается умеренной», — добавила она.

Включение в рацион функциональных аналогов популярных и любимых продуктов, которые будут сочетать вкусовые качества с повышенным содержанием полезных веществ, станет отличным решением для формирования сбалансированного рациона

Марьям Давлекамоваруководитель центра компетенций Роскачества по функциональному питанию

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Специалист упомянул наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше. Он также рекомендовал с осторожностью относиться к боковым экстензиям в тренажере, имеющим схожий эффект.

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