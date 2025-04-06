Польша подняла истребители из-за действий России

Командование ВС Польши подняло истребители из-за якобы действий РФ на Украине

В Польше подняли авиацию из-за действий России. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.

Утверждается, что российские войска якобы наносят удары по объектам на территории Западной Украины. В связи с этим Варшава вместе с союзниками по НАТО подняла в воздух истребители. Кроме того, были приведены в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

Командование ВС Польши отметило, что принятые меры «направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям». В настоящее время власти продолжают следить за обстановкой, ситуация находится под контролем, говорится в сообщении.

Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский высказал мнение, что Польша опасается ситуации, в которой останется «один на один» с Россией, поскольку США изменили свою стратегию в отношении Москвы.