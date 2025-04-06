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19:49, 6 апреля 2025Ценности

Популярная ведущая показала фото в халате на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN снялась на открытом балконе с видом на залив во время поездки в Неаполь. Она позировала, сидя за столом босой и в белом банном халате, надетом на голое тело. При этом наряд обнажал часть груди и ног 33-летней знаменитости.

В то же время Леотта распустила гладко уложенные волосы и отказалась от макияжа.

В марте 46-летняя российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась обнаженной в ванне.

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