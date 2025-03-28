46-летняя Елена Летучая снялась обнаженной в ванне

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась во время отдыха на Мальдивах. Она позировала обнаженной спиной к камере, сидя в наполненной пеной ванне.

Также ведущая продемонстрировала совместный кадр с мужем — адвокатом Юрием Анашенковым — и выложила селфи в оголяющем живот белом топе и брюках в полоску.

Ранее в марте бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова также снялась обнаженной в ванне.