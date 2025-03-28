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21:10, 28 марта 2025Ценности

46-летняя Елена Летучая снялась обнаженной в ванне

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась во время отдыха на Мальдивах. Она позировала обнаженной спиной к камере, сидя в наполненной пеной ванне.

Также ведущая продемонстрировала совместный кадр с мужем — адвокатом Юрием Анашенковым — и выложила селфи в оголяющем живот белом топе и брюках в полоску.

Ранее в марте бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова также снялась обнаженной в ванне.

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