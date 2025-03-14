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10:11, 14 марта 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась обнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась во время приема ванны в комнате с панорамным окном с видом на город. Она позировала обнаженной, выполняя процедуры по уходу за волосами.

Затем знаменитость надела атласный кремовый халат с кружевной отделкой и продемонстрировала укладку волнами на распущенных прядях.

Ранее в марте Елену Перминову также сняли с полуобнаженной грудью во время подготовки к показу бренда Miu Miu в Париже.

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