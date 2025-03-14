Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась обнаженной

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась во время приема ванны в комнате с панорамным окном с видом на город. Она позировала обнаженной, выполняя процедуры по уходу за волосами.

Затем знаменитость надела атласный кремовый халат с кружевной отделкой и продемонстрировала укладку волнами на распущенных прядях.

Ранее в марте Елену Перминову также сняли с полуобнаженной грудью во время подготовки к показу бренда Miu Miu в Париже.