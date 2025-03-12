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11:30, 12 марта 2025Ценности

Бывшую возлюбленную российского миллиардера сняли с полуобнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @farizarodriguez

Бывшую возлюбленную российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елену Перминову сняли с полуобнаженной грудью. Соответствующая публикация появилась в сторис на странице визажиста Фаризы Родригес в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летнюю манекенщицу запечатлели во время подготовки к показу бренда Miu Miu в Париже. Она предстала перед камерой в черной спортивной кофте с расстегнутой молнией. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав оголенный бюст.

В свою очередь, Родригес нанесла модели макияж со светло-голубыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

Ранее в марте Елена Перминова в трусах-шортах посетила показ бренда Prada в рамках Недели моды в Милане.

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