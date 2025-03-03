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20:14, 3 марта 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера вышла в свет в трусах-шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица посетила показ бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. Она выбрала для мероприятия черную кожаную куртку с капюшоном и шорты-трусы в аналогичном стиле.

Также знаменитость надела остроносые мюли на каблуках kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру») и уложила волосы в высокий пучок, добавив несколько заколок с бантами.

Ранее в феврале Елена Перминова показала фото в откровенном нижнем белье для рекламы британского бренда Agent Provocateur.

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