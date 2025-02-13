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11:46, 13 февраля 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в нижнем белье

Бывшая возлюбленная миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Елена Перминова

Елена Перминова. Кадр: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенных нарядах для рекламы британского бренда нижнего белья Agent Provocateur. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась, сидя в кресле в розовом бюстгальтере с косточками и бантами и трусах с завышенной талией. Также она дополнила образ чулками с поясом в тон, белыми босоножками на шпильках и массивными золотистыми серьгами и браслетами.

В то же время знаменитость запечатлела себя в зеркале в черном корсете и полупрозрачных V-образных трусах. «Для моего Валентина», — указала в подписи автор поста, напомнив о грядущем Дне всех влюбленных.

Ранее в феврале Елена Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с Лебедевым.

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