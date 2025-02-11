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13:48, 11 февраля 2025Ценности

Модель Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с миллиардером

Модель Елена Перминова высмеяла слухи о помолвке и пятой беременности
Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова, которая объявила о разрыве с мужем-миллиардером, ответила на слухи о помолвке и пятой беременности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица высмеяла появившиеся в сети предположения о новом статусе из-за кольца на безымянном пальце. Помимо этого, звезда вызвала споры снимком с округлившимся животом. «Спасибо, конечно, за поздравления, но это был не мой сторис, а репост. Иногда кольцо — это просто кольцо. А живот, например, не пятый месяц беременности, а всего лишь плотный ужин», — пояснила она.

Ранее в феврале объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом. Модель похвасталась кольцом с крупным камнем на безымянном пальце, держа в руке бокал с напитком.

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