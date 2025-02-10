Объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом

Модель Елена Перминова заинтриговала подписчиков фото с кольцом с крупным камнем

Российская модель Елена Перминова, которая объявила о разводе с мужем-миллиардером, заинтриговала подписчиков снимком с роскошным украшением. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила фото, на котором предстала в сетчатом облегающем платье коричневого оттенка. Кроме того, знаменитость распустила светлые волосы и похвасталась кольцом с крупным камнем на безымянном пальце. При этом в руке звезда держала бокал с напитком. «Угадайте кто», — подписала она.

В январе модель Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с миллиардером. Манекенщица снялась во время визита к известному стилисту и визажисту Фаризе Родригез.