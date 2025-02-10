Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:47, 10 февраля 2025Ценности

Объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом

Модель Елена Перминова заинтриговала подписчиков фото с кольцом с крупным камнем
Екатерина Ештокина

Скриншот: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова, которая объявила о разводе с мужем-миллиардером, заинтриговала подписчиков снимком с роскошным украшением. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила фото, на котором предстала в сетчатом облегающем платье коричневого оттенка. Кроме того, знаменитость распустила светлые волосы и похвасталась кольцом с крупным камнем на безымянном пальце. При этом в руке звезда держала бокал с напитком. «Угадайте кто», — подписала она.

В январе модель Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с миллиардером. Манекенщица снялась во время визита к известному стилисту и визажисту Фаризе Родригез.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы массово покидают Польшу. Куда они уезжают и почему?

      В МИД оценили перспективы возвращения России в Совет Европы

      Полет Су-57 назвали главной сенсацией выставки Aero India

      Серябкина раскрыла отношение мужа к откровенным нарядам

      Дочь спецпосланника США Келлога назвали лучшим другом Украины

      Объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом

      В России высказались об ответе за гибель замученного ВСУ курского ветерана

      Россияне раскрыли планы путешествий по России в 2025 году

      Появились кадры с десятком ударов российских дронов по бойцам и технике ВСУ под Курском

      В одиночку остановивший грузинскую колонну в Южной Осетии солдат погиб в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше