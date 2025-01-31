Модель Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с миллиардером

Российская модель Елена Перминова показала измененный имидж с челкой

Российская модель Елена Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица снялась во время визита к известному стилисту и визажисту Фаризе Родригез. Звезда предстала в белой классической рубашке и в черном чокере. При этом она показала кадры, на которых специалист отстригает ей челку. «Почему нет», — заключила Перминова.

Ранее в январе модель Перминова посетила показ в микрошортах. Знаменитость позировала в рубашке с длинным рукавом и ультракоротком изделии.