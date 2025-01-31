Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 31 января 2025Ценности

Модель Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с миллиардером

Российская модель Елена Перминова показала измененный имидж с челкой
Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова кардинально сменила имидж после разрыва с возлюбленным — миллиардером Александром Лебедевым. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица снялась во время визита к известному стилисту и визажисту Фаризе Родригез. Звезда предстала в белой классической рубашке и в черном чокере. При этом она показала кадры, на которых специалист отстригает ей челку. «Почему нет», — заключила Перминова.

Ранее в январе модель Перминова посетила показ в микрошортах. Знаменитость позировала в рубашке с длинным рукавом и ультракоротком изделии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Пилот-трансгендер ответил на слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном

      В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

      Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»

      Популярная блогерша предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

      Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

      Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

      Знаменитый актер рассказал о параличе из-за стресса от родного города

      Россияне собрали 448 миллионов рублей на благотворительность через СберВместе

      Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше