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12:33, 6 апреля 2025Россия

Психологи поставили диагноз пытающимся заработать на смерти бойцов СВО россиянкам

У пытающихся заработать на смерти бойцов СВО женщин выявили деформацию личности
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Психологи выявили у пытающихся заработать на смерти бойцов специальной военной операции (СВО) россиянок глубокую деформацию личности. О диагнозе сообщил Mash в Telegram.

Как пишет издание, неофициально эту категорию россиянок называют «серийными охотницами на солдат». Они знакомятся с контрактниками, вступают с ними в отношения и ждут, когда мужчина получит смертельные ранения. По мнению специалиста Софьи Сулим, такие женщины нуждаются в экстренной помощи из-за серьезных психологических проблем морально-этического характера.

Общественный резонанс из-за серийных охотниц на солдат начался, когда риелтор из Томска Марина Орлова в ответ на вопрос о том, где женщине старше 30 лет взять денег на квартиру, посоветовала россиянкам выходить замуж за участников СВО. «Он [не возвращается], и ты получаешь восемь миллионов», — заявила она, подчеркнув, что к такой «рабочей схеме» прибегают многие вдовы.

В результате риелтором заинтересовались Следственный комитет и Генпрокуратура. В ходе разбирательства суд признал Орлову виновной по административной статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства и назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ.

ЖЗЛ
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