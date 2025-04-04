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05:57, 4 апреля 2025Силовые структуры

Российского риелтора осудили после видео об использовании бойцов СВО для покупки жилья

Суд назначил риелтору Орловой 80 часов обязательных работ за слова о бойцах СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

Риелтора из Томска Марину Орлову осудили после слов о методе покупки жилья с использованием бойцов спецоперации (СВО). Октябрьский районный суд Томска назначил ей 80 часов обязательных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области, передает РИА Новости.

Орлова на видео, выложенном в социальных сетях, призвала россиянок выходить замуж за военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта, получить выплаты по факту их смерти и приобрести жилье на эти деньги.

«Суд признал Орлову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — указала собеседник агентства.

Риелтор вину признала. Блогеру Дарье Черданцевой, которая вместе с ней записывала подкаст, назначили 85 часов обязательных работ.

Ранее жительница Красноярского края присвоила «гробовые» за бывшего мужа, ушедшего на СВО. При получении денег она предъявила свидетельство о заключении брака от 2011 года, скрыв факт развода, на нее заведи уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

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