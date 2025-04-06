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14:32, 6 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты украинские потери за время боев в Курской области

Минобороны сообщило об уничтожении 70 тысяч солдат ВСУ в боях за Курскую область
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении превысили 72 320 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщает Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, Украина потеряла значительное количество техники: 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2254 боевые бронированные машины, 2630 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склад боеприпасов.

Ранее российские войска ударили по цехам в Киеве, где производились двигатели для дронов и системы управления для катеров.

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