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13:43, 6 апреля 2025Бывший СССР

В пророссийском подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ

РИА Новости: Российские войска ударили по производству двигателей для дронов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска ударили по цехам в Киеве, где производились двигатели для дронов и системы управления для катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пророссийском подполье, пишет РИА Новости.

Как рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, также уничтожены два промышленных предприятия с военным производством.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.

Кроме того, прилеты зафиксированы в Староконстантинове Хмельницкой области. Там, предположительно, целью стал военный аэродром. От взрывах также сообщали в Житомире, Сумах и Умани.

ЖЗЛ
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