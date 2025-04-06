В пророссийском подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ

РИА Новости: Российские войска ударили по производству двигателей для дронов ВСУ

Российские войска ударили по цехам в Киеве, где производились двигатели для дронов и системы управления для катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пророссийском подполье, пишет РИА Новости.

Как рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, также уничтожены два промышленных предприятия с военным производством.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.

Кроме того, прилеты зафиксированы в Староконстантинове Хмельницкой области. Там, предположительно, целью стал военный аэродром. От взрывах также сообщали в Житомире, Сумах и Умани.