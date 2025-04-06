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20:02, 6 апреля 2025Культура

Российская группа из Башкирии Ay Yola вошла в пятерку самых популярных треков в Shazam

Трек башкирской группы Ay Yola обошел в Shazam трек Леди Гаги и вошел в топ-5
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал AY YOLA

Трек российской группы из Башкирии Ay Yola вошел в пятерку самых популярных треков в Shazam, опередив Abracadabra Леди Гаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам музыкантов, идея зарождения группы появилась, когда захотели написать гимн Уфы и совместили партию национального инструмента курай с горловым пением и электросаундом. Позже создали текст на башкирском языке по мотивам национального эпоса «Урал-батыр». Совпадение всех этих факторов и привело, как полагают музыканты, к успеху трека.

Группа призналась, что после обретения популярности у них прибавилось работы.

Ранее сообщалось, что солистка группы «Непара» Дарья Храмова заявила, что больше не является частью музыкального дуэта.

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