Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:23, 24 марта 2025Культура

Солистка «Непары» ушла из группы

Солистка «Непары» Дарья Храмова объявила об уходе из группы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова заявила, что больше не является частью музыкального дуэта. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала исполнительница, добавив, что в ближайших концертах она участвовать не будет.

Детали и причины произошедшего артистка не раскрыла.

В феврале солистка «Непары» опровергла слухи о распаде группы. Дарья Храмова также подчеркивала, что они с Александром Шоуа не принимают активного участия в жизни друг друга.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше