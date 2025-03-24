Солистка «Непары» ушла из группы

Солистка «Непары» Дарья Храмова объявила об уходе из группы

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова заявила, что больше не является частью музыкального дуэта. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала исполнительница, добавив, что в ближайших концертах она участвовать не будет.

Детали и причины произошедшего артистка не раскрыла.

В феврале солистка «Непары» опровергла слухи о распаде группы. Дарья Храмова также подчеркивала, что они с Александром Шоуа не принимают активного участия в жизни друг друга.