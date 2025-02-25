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12:29, 25 февраля 2025Культура

Солистка «Непары» прокомментировала слухи о распаде группы

Солистка «Непары» Дарья Храмова опровергла слухи о распаде группы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Группа «Непара» : Дарья Храмова и Александр Шоуа

Группа «Непара» : Дарья Храмова и Александр Шоуа. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова прокомментировала слухи о распаде музыкального дуэта. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам исполнительницы, «никто не распадается». «Все дело в том, что группа "Непара" — это группа "Непара". Александр Шоуа и Дарья Храмова — это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже», — сказала она, отметив, что объединяется с коллегой «в больших красивых концертах».

Храмова также подчеркнула, что они с Шоуа не принимают активное участие в жизни друг друга. «У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», — добавила артистка.

Ранее продюсер Андрей Литягин заявил, что бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина задолжала ему не менее 30 миллионов рублей.

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