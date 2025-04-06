Российские регионы снова начали закупать автобусы-гармошки

Автобусы-гармошки вернулись в российские города из-за дефицита кадров

Российские регионы начали снова закупать автобусы-гармошки для общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На их закупку власти регионов планируют потратить около 3,5 миллиарда рублей. Больше всего таких автобусов — 44 штуки в Новокузнецке, следом идет Пермь (35) и Псков (32). Причиной закупок стал дефицит кадров — не хватает людей для обслуживания новых машин. Он начался сразу после того, как мигрантам запретили работать на общественном транспорте, из-за чего ряд автобусных парков потерял до 70 процентов сотрудников.

Один автобус-гармошка, стоимостью в 32 миллиона рублей, имеет длину в 18 метров и способен перевозить до 150 человек за раз.

Ранее сообщалось, что МВД разрешило мечтавшему о России португальцу жить в Санкт-Петербурге, где мужчина планирует работать водителем автобуса.