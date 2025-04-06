Саудовская Аравия и США готовят операцию против хуситов

CNN: Саудовская Аравия и США готовят сухопутную операцию против хуситов

Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии готовится против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья», — говорится в заявлении.

По словам журналистов, скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда.

Накануне хуситы сообщили о нанесении ударов по авианосцу Соединенных Штатов Америки Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря с использованием ракет и дронов. До этого глава США Дональд Трамп рассказал, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли Штатов и не будут представлять угрозу свободе судоходства.