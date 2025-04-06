Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 6 апреля 2025Мир

Саудовская Аравия и США готовят операцию против хуситов

CNN: Саудовская Аравия и США готовят сухопутную операцию против хуситов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии готовится против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья», — говорится в заявлении.

По словам журналистов, скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда.

Накануне хуситы сообщили о нанесении ударов по авианосцу Соединенных Штатов Америки Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря с использованием ракет и дронов. До этого глава США Дональд Трамп рассказал, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли Штатов и не будут представлять угрозу свободе судоходства.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

    В Раде назвали число дезертиров из ВСУ

    НХЛ обновила логотип в честь рекорда Овечкина

    В Москве девочка получила травмы на эскалаторе в метро

    Дефицит бюджета ФРГ достиг рекордных значений

    В Раде предложили назначить Залужного переговорщиком с США

    Саудовская Аравия и США готовят операцию против хуситов

    Фетисов рассказал о разговоре с Овечкиным в день побития рекорда

    Овечкин прослезился во время обращения матери после рекорда в НХЛ

    Названо выброшенное на пляжи Анапы вещество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше